Alaplı'da 3 gram metamfetamin ele geçirildi

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ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ta 3 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi Kılçak köyü mevkisinde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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