Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Sonbahara rağmen hava sıcaklığının 24 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, Zonguldak Belediyesi Kapuz Plajı'na akın etti.

Sıcak havadan bunalanlardan bazıları denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da güneşlendi.

Kapuz Plajı'nda cankurtaranlık yapan Muzaffer Kaya, gazetecilere, iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Doluluk bayramda yüzde 100'lere ulaştı. Vatandaşlarımız havalar açıkken gelmeye devam ediyor. Havalar müsaade ettiği sürece misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

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