Zonguldak'ta jandarma denetimlerini sürdürüyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iş yerleri ile dilenci ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.



İl Jandarma Komutanlığınca, 57 ekip ve 189 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 214 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 bin 162 şahıs ve 131 araç sorgulandı.



Kontrollerde yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs ile "taksirle yangına neden olma" suçu ve bir suçtan aranan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, dilenci ve seyyar satıcılara yönelik de denetim gerçekleştirdi.

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