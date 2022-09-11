Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan Ahilik Haftası mesajı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ahilik Haftası'nı yayımladığı mesajla kutladı.



Tutulmaz, mesajında, Ahilik Haftası'nın korunması ve yaşatılması gereken kültürel bir değer olduğunu ifade etti.

Ahilik geleneğinin, toplum yararını her zaman önceleyerek güzel dayanışma örneği oluşturduğunu aktaran Tutulmaz, "Sorumluluk, çalışma disiplini ve emeğe saygı anlayışının yerleşmesine, özümsenmesine vesile olan, sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, güvenilirlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi etik değerlerin içtenlikle önemsendiği bir felsefe üzerine kurulan ahilik geleneği, bu anlamlı düşünce tarzıyla toplumsal yaşantımızda büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Tutulmaz, ahilik geleneğinin vazgeçilmezi esnaf ve sanatkarların, üretim ve katma değerlerle ekonomik gelişmenin yanında toplumsal yaşam ve barışa da önemli yarar sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Etik değerleri, ekonomik kazancın önünde tutarak ticarete ayrı anlam katmakta, yukarıda vurgulanan ilke ve anlamlı değerler ışığında çalışma hayatlarını ticari ahlaka önem vererek duyarlılıkla sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle çalışma hayatımızda ve ülke ekonomisinde önemli yeri olan esnaf ve ticaret erbabının Ahilik Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar ve esenlikler diliyorum."

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