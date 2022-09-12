Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ile esnaf odaları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende "yılın ahisi" seçilen 60 yıldır lokantacılık yapan 72 yaşındaki Ali Ketenci, şed kuşandı. "Yılın kalfası" Eren Karaüzüm, "yılın çırağı" ise Hayrettin Altun oldu. Etkinlik kapsamında Valilik binası önünde Ahilik pilavı dağıtıldı.

Program, "yılın ahisi" Ali Ketenci'nin Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etmesiyle sona erdi.





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