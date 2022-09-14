Ereğli'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Akarca Mahallesi'nde sokak iyileştirme çalışmalarını inceledi.

İlçenin tarihi alanlarından biri olan bölgede, 2012'de Ankara'da 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral'ın evinin de yer aldığını belirten Posbıyık, sokak düzenlemesiyle tarihi güzellikleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Kent Müzesi'nin de bulunduğu alanın turistlerin ilgisini çekeceğini anlatan Posbıyık, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

- Ereğli TSO'da seçimler 1 Ekim'de yapılacak

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) meclis komite ve meclis üyeliği seçimlerinin 1 Ekim'de gerçekleştirileceği açıklandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, meclis komite ve meclis üyeliği seçimlerinin, 1 Ekim Cumartesi günü 09.00-17.00 saatlerinde Ereğli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.