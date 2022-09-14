Zonguldak'ta gelin ve damada tiyatrocu arkadaşlarından "gösteri" şakası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta dünyaevine girmeye hazırlanan çifte, tiyatrocu arkadaşları tarafından şaka amaçlı yapılan gösteri önce tedirgin etti, sonra güldürdü.

Kentte mühendis olarak görev yapan, aynı zamanda tiyatroyla ilgilenen Aykut Gümüştaş ile Beyza Uzgören, düğünün yapılacağı Zonguldak Polisevi'ne geldi.

Bu sırada önce damadın "hamile sevgili" rolündeki tiyatrocu arkadaşı Serap Dumlupınar, daha sonra baba ve ağabey rolündeki kişiler içeri girip bir anda bağırınca çift ve salondakiler kısa süreli şok yaşadı.

Oyuncu arkadaşlarını tanıyınca yaşananların gösteriden ibaret olduğunu anlayan damat, durumu Uzgören ve salondakilere anlatınca herkes rahat nefes aldı.

Dumlupınar, daha sonra karnından üzerinde takı bulunan "Bir yastıkta kocayın" yazılı yastık çıkararak geline hediye etti.

- "Oyunculuk sadece sahnede değil"

Yönetmen Erhal Koltuk, gazetecilere, seyircinin çok şaşırdığını, sonrasında işin keyfinin ortaya çıktığını belirterek, "Tiyatro, bizim yaşam biçimimiz. Oyunculuk sadece sahnede değil, yaşamın kendisi tiyatro. Bulduğumuz her fırsatta değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Oyuncu Dumlupınar da arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirerek, bir tiyatrocunun düğününde mutlaka mizah olması gerektiğini söyledi.

Sadece takı takıp gitmenin kendilerine yakışmayacağını ifade eden Dumlupınar, "Böyle bir yastık aklıma geldi. Yastığa takımızı taktık. Tepkileri de düşündük. Allah korusun, ciddi rahatsızlıklara da yol açabilirdik. Gelinin annesi ve babasını çağırdık, onlardan izin istedik. Sonucun tatlıya bağlanacağı üzerine böyle bir oyun oynadık. Bizi tanıyınca eşine telkinlerde bulundu. Çok da hoşgörülüydüler." diye konuştu.

Evlenen çift ise hediye edilen yastığı ömür boyu saklayacaklarını ifade etti.





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