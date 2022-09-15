TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ta 37 şişe etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi.



Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zincir" operasyonu kapsamında kentte 25 iş yerinde arama yapıldı.

Gökçebey ilçesinde etil alkol satışına yetkisi bulunmayan bir iş yerinin deposunda 1'er litrelik 37 şişe etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci S.K. (38), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Ereğli KOM Grup Amirliği ekipleri, Yalı Caddesi'nde şüphe üzerine durdukları B.B'nin (26) üzerinde 9 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. B.B. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.