Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, şehitler ile gazilerin, vatan sevgisinin, birlik ve bütünlüğün en önemli simgeleri olduğunu ifade etti.

Türk milletinin, tarihi boyunca bağımsız ve özgür yaşama tutkusuyla canını vermekten kaçınmadığını vurgulayan Tutulmaz, "Şanlı tarihimiz, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü, birlik ve bütünlüğümüzü yok etmeye yönelen tehditlere karşı kazanılan büyük zaferler, eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları ile doludur." ifadesini kullandı.

Bugünleri, büyük zaferlerle, millet ve bayrak uğruna canını feda eden şehitlere ve kahraman gazilere borçlu olduklarını aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile asil milletimize emanet olan değerli yakınlarının gönlümüzde her zaman özel ve müstesna yeri olmuştur. Onlarla gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşam sürdüğümüz aziz vatanımızda, onlara hak ettiği saygıyı göstermek, değerli aileleri ve hayatta olanları her zaman hatırlamak, sorunları ile yakından ilgilenerek yanlarında olmak, hepimizin en anlamlı görevi ve ortak sorumluluğudur."



Vali Tutulmaz, Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesiyle gazi unvanının verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü kutlayarak, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve saygı, hayatta olanları ise minnet ve şükranla andı.

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