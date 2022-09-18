Zonguldak'ta KPSS'ye geç kalanlar polis ekiplerince sınava yetiştirildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, polis ekiplerinin aracıyla sınava yetiştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları, yurt genelinde tamamlandı.

KPSS maratonunun ilk gününde adaylar, sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini, öğleden sonra Eğitim Bilimleri testini yanıtladı.

Zonguldak'ta yanlış okula gittiği için sınava geç kalan veya evraklarında eksiklik bulunan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.

Kentin çeşitli noktalarında görevli ekipler, vatandaşları ekip araçlarına bindirerek sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Adaylar, kendilerine yardımcı olan emniyet personeline teşekkür etti.

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