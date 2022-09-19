Öz Sağlık-İş'ten güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki

ZONGULDAK (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanlığı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.



Sendika Başkanı Recai Özcan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet mevzuatının düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Özel güvenlik görevlileri, savunmasız şekilde 'suç makinelerinin' önüne atılıyor. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası, bir an önce revize edilmelidir." dedi.



Güvenlik görevlisinin vahşice katledildiğine dikkati çeken Özcan, "Değil konuşmak, yutkunmakta, nefes almakta zorlandığımız bir gün yaşıyoruz. 'Sağlıkta şiddet önlemleri' denilerek alınan tedbirlerin hiçbirinin caydırıcı olmadığını bugün en acı şekilde gördük. Toplumu sarmış olan bu infial, bu cinnet halinin, sosyolojik, psikolojik, temel eğitim gibi süreçlerle yönetilmesinin ve sil baştan ele alınması gereğini bir kez daha gördük." diye konuştu.



Özcan, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Birisi 11 ayrı suçtan, diğeri 27'den fazla suçtan sabıkası bulunan bu vandalların sokakta, hastanede, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak gezmeleri, ıslah edilmeden sokağa bırakılmalarının neresi normal? Daha 1,5 aylık evli, hayalleri, hedefleri olan güvenlik görevlisi arkadaşımız Tuğrul Okudan, kurumunun, hastanenin asayişi, diğer hastaların hakları için 'sessiz olunması' çağrısı yapmıştı. Ama bu eli kanlı caniler, bu suç makineleri ne yaptı? Tuğrul'umuzun sesini ebediyen kestiler."



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