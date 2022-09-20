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Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

AA

Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bol miktarda avlanan palamudun tane fiyatı tezgahlarda 20 liraya kadar düştü.

Farklı illerden gelerek Zonguldak'ta denize açılan Karadenizli balıkçılar, Ereğli-Filyos arasında avladıkları tonlarca palamutla Kozlu Limanı'na döndü.

Buradan hal ve işletmelere gönderilen balıkların bir kısmı tırlara yüklenerek çeşitli bölgelere de dağıtıldı.

Palamudun tanesi, kentteki tezgahlarda büyüklüğüne göre 20-50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, Ereğli-Filyos arasındaki alanda tonlarca kilo palamut avlandığını söyledi.

Limana yanaşan her teknenin yaklaşık 1000 kasa balık getirdiğini anlatan Kayhan, "Bu durum Zonguldak ekonomisine her yönden yansıyor; gıda, kumanya ve halkımızın balığı ucuza yemesi açısından. Havalar soğursa balık daha da bollaşacak, bunu bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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