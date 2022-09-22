Zonguldak'ta öğrencilerin çöp konteynerinde bulduğu köpek tedaviye alındı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta lise öğrencileri tarafından çöp konteynerinde bulunan sahipsiz köpek, tedavi altına alındı.

Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi İnönü Caddesi'nde önceki gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöp konteynerine bırakıldığı belirtilen köpeği lise öğrencileri buldu.

Öğrenciler, konteynerden çıkarmaya çalıştıkları köpeğin arka bacaklarının tutmadığını fark etti.

Öğrencilerin sosyal medya aracılığıyla ulaştığı hayvansever tarih öğretmeni Doğan Yıldız, bölgeye gelerek köpeği konteynerden çıkarıp veterinere götürdü.

Vücudunda darp izleri tespit edilen köpek, müdahalenin ardından kapsamlı tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

Doğan Yıldız, gazetecilere, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kanında yüksek oranda enfeksiyon var. Ayrıca darbelerden dolayı halen arka ayakları tutmuyor." dedi.

Yıldız, köpeğin konteynerde aç kaldığını dile getirerek, "Muayenesi yapıldı, üzerinde darp izleri vardı. Ayrıca uzun bir süre çöpte kaldığı için de sadece çöp ve kağıt parçalarını yemiş. Midesinden bunlar çıktı." diye konuştu.

Öte yandan köpeğin tedavi masraflarının Ankara'daki bir hayvansever dernek tarafından karşılandığı öğrenildi.

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