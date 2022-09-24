İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Kıran, Zonguldak'ta tersane ve acente yetkilileriyle buluştu

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ZONGULDAK (AA) - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tersane ve acente yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kıran, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, yaşanan bazı olumsuzlukların yansımalarının olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Ereğli Limanı'nda da ithalat ve ihracatı etkilediğine değinen Kıran, "Tüm ümidimiz; savaş biran önce biter de hayat normale döner." dedi.

Kıran, 4,5 yıldır görevde olduklarını, 15 Ekim'de Piri Reis Üniversitesi Kampüsü'nde yeni dönem seçimlerin yapılacağını aktararak, "Bir dönem daha devam etme isteğini kendimizde hissedecek şekilde tekrar üyelerimizin karşısına çıkma cesareti bulduk. Allah inşallah utandırmaz, başarılı bir şekilde devam ederiz." diye konuştu.

İMEAK Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem de 9 Ekim'de şube seçimlerini gerçekleştireceklerini, 140 üyesi bulunan şubenin birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Toplantıda, tersane sahipleri ve acente yetkilileri istek ve taleplerini dile getirdi.





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