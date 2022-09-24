LÖSEV'in "Mutlu Et" kampanyası sürüyor

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ZONGULDAK (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" kampanyası devam ediyor.



Kampanya kapsamında, Ereğli ilçesinde hasta ve ailelerine kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

Uzunkum Caddesi'nde bulunan LÖSEV Ereğli Temsilciliğinde gerçekleştirilen programda konuşan LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Eylül Aslan, ülke genelinde lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban bağışları sayesinde "Mutlu Et" kampanyasını 81 ilde yıl boyunca sürdürdüklerini söyledi.

Proteinin lösemili kanser tedavilerinde hayati önem taşıdığını anlatan Aslan, "Yetersiz protein alımı hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direnci azalıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor." dedi.

LÖSEV İl Temsilcisi Tarkan Adik de il genelinde yeni hastaların kendilerine başvurarak, LÖSEV'in sağladığı imkanlardan yararlanabileceğini belirtti.



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