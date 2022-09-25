Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 40 balıkçı barınağı, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor.



Kilimli Kaymakamlığından alınan yıkım kararı doğrultusunda polis eşliğinde sabah saatlerinde sahil yolu güzergahındaki balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, eski barınakların boşaltılmasını istedi.



Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek duruma tepki gösteren balıkçılar, yıkımın durdurulmasını istedi.



Çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle barınaklar boşaltıldı.



İş makineleri daha sonra 40 barınağın yıkımına başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.