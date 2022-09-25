Kilimli'de ruhsatsız balıkçı barınaklarının yıkımına başlandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan 40 balıkçı barınağı, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor.
Kilimli Kaymakamlığından alınan yıkım kararı doğrultusunda polis eşliğinde sabah saatlerinde sahil yolu güzergahındaki balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, eski barınakların boşaltılmasını istedi.
Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek duruma tepki gösteren balıkçılar, yıkımın durdurulmasını istedi.
Çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle barınaklar boşaltıldı.
İş makineleri daha sonra 40 barınağın yıkımına başladı.