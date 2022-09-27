Alaplı Belediye Spor Kulübü sosyal tesisleri hizmete açıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Süper Amatör Küme'de mücadele eden Alaplı Belediye Spor Kulübü'nün sosyal tesisleri hizmete açıldı.

Alaplı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bahçesiyle birlikte toplamda 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesisler, bölgede örnek gösterilen tesisler arasında yer alıyor.

Alaplı Belediye Spor Kulübü ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Şehir Stadı'nın üst tarafında belediyeye ait alan üzerine yapılan tesisleri 5 ay gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydetti.

Tesiste 25 kişinin konaklayabileceği 5 oda, dinlenme salonu, mutfak, duş kabinleri, fitness salonu ve yemekhane bulunduğunu aktaran Tekin, "Otel konforunu aratmayacak tesis inşa ettik. Tesisleşmeyle birlikte inşallah sportif başarılar da gelecektir." ifadelerini kullandı.

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