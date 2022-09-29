Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) başladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesince bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin kömürle var olduğunu anlattı.

Şehirde kömürün dokunmadığı hiçbir aile, kişi ve kuruluşun olmadığını dile getiren Tutulmaz, "Bu yönüyle kömür çok değerli. Bizim ilimizde bu değer biraz daha fazla." dedi.

Zonguldak açıklarında bulunan 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin karaya taşınması için çalışmalar sürerken, 2030'lu yıllardan itibaren yaptırım uygulanmak istenen kömürün Rusya-Ukrayna Savaşı'yla yeniden öneminin ortaya çıktığını belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Batı, iklim sözleşmesini bahane ederek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bir şekilde önünü kesme amacıyla 2030 yılından itibaren kömüre yönelik ciddi yaptırımlar uygulayacaktı. Ekonomik bunlar tabii. Ancak gelinen noktada yeniden gördük ki, en fazla kömüre yönelen yine kendileri oldu. O zaman bize düşen, ülkelere düşen bir sorumluluk var. Kömür ve madenlerimizi onun bunun dediğine bakmadan, ciddi şekilde ülkemizin kalkınmasına sunmamız gerekiyor. Bu alanın uzmanlarısınız. Ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabilecek şekilde politikaların oluşturulmasına vesile olacaksınız. Bu ülkemizin kalkınması açısından çok önemli."

Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Kızgut da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin aylardır sürdüğünü, bu gelişmelerin ülkelerin öz kaynaklarına dayalı enerji temininde son derece önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye ve çeşitli ülkelerden katılan akademisyenler, kömüre yönelik farklı alanlardaki çalışmaları değerlendirdi.

İki gün sürecek kongrede madenci fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı.

Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.