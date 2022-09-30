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Ereğli'den kısa kısa

AA

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi delege seçimlerinin yapıldığını bildirdi.

Ereğli'den kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi delege seçimlerinin yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçede yetkili oldukları Erdemir, Ersem, Tat Metal ve Çaycuma ilçesindeki Gersan AŞ'de gerçekleştirilen delege seçimlerine katılımın yüzde 99,5 oranında olduğunu belirterek, "Genel Merkezimizin aldığı karar doğrultusunda Olağan Genel Kurulumuzu 22 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Toplam 225 delegemizin belirlendiği seçimlerimize üyelerimizin katılımı yüzde 99,5'in üzerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- Ereğli Belediyespor'da birlik ve beraberlik mesajı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. grupta mücadele edecek Ereğli Belediyespor'un kulüp başkanı Halil Posbıyık, yeni sezonda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Hafta sonu ligin ilk maçında Devrek Belediyespor'u ağırlayacak Ereğli Belediyespor'da kulüp başkanı Posbıyık, futbolcu ve teknik heyetle bir araya geldi.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, takıma önemli transferler gerçekleştirdiklerini ve teknik heyetin de bilimsel bir çalışma içerisinde olduğunu anlatarak, "Ereğli'nin spor tarihine bir anı bırakmak istiyoruz, bir tarih yazmak istiyoruz. İlerleyen zamanlarda yüzümüz güldükçe, mutlu oldukça bizim oyuncularımızı da daha fazla mutlu edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Teknik direktör İsmail Aksu da başkan ve yönetime desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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