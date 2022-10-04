Zonguldak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Fener Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 67 TE 882 plakalı otomobil ile 67 ZH 870 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 10 yaşındaki Y.S.B. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgöl Mağarası mevkisindeki kazada ise O.S'nin kullandığı 67 NR 437 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrildi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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