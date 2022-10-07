Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Alaplı Kaymakamlığı, yalnız yaşayan 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile hanede yaşayan kişi sayısının fazla olduğu engelliler ve 3'ten fazla çocuğu olan tek ebeveynli hanelerde ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti vermeye başladı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, Vefa Birimi ekiplerinin düzenli olarak haftada bir belirlenen haneleri ziyaret ederek, evlerin temizliğini ve vatandaşların kişisel bakımlarını yaparak, zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Proje kapsamında verilen hizmetten yararlanan vatandaşların mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, "Onların mutluluğu, Vefa Birimi ekiplerimizi ve bizi de mutlu ediyor." dedi.

- Kozlu'da esrar ve metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir kişinin aracında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı.

Aramada, bir miktar esrar ve metamfetamin ile 2 çakmak gazı, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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