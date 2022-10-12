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Alaplı'da palamut azlığı fiyatları yükseltti

AA

Alaplı'da palamut azlığı fiyatları yükseltti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, az miktarda avlanan palamudun fiyatı arttı.

Balıkçı Fatih Yılmaz, AA muhabirine, palamut sezonunda artık son bir aya girildiğini, bunun fiyatlara da yansıdığını söyledi.

Vatandaşın bu yıl palamuda doyduğunu belirten Yılmaz, "Yavaş yavaş sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu saatten sonra fiyatlar yükselecektir. Vatandaşlarımıza tavsiyem önümüzdeki aylarda da yiyebilmek için dipfrizlerine balık koysunlar. Palamut göçünü tamamladı, artık ağlarımıza fazla balık takılmıyor." dedi.

Yılmaz, vatandaşlara bu sezon taze palamut satışı yapma imkanı bulduklarını belirterek, "Güzel bir sezon geçirdik. Büyük ve küçük tekneler, oltacılar güzel balık tuttu. Bundan sonra deniz kendini lüfere bırakacak. Çinekop, hamsi sezonu başlayacak. Ancak palamut sezonu kasım ayının ortasına kadar azalarak devam edecek. Bu sene çinekop da lüfer de bol olacak." diye konuştu.

Alaplı'da az miktarda avlanan palumudun tanesi 80 liraya kadar yükseldi.

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