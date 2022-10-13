Zonguldak'ta memesinde tümör bulunan köpek ameliyat edildi

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ZONGULDAK (AA)- Zonguldak'ta memesinde kitle oluşan köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde yaşayan bir kişi, rahatsızlanan 8 yaşındaki "Maya" isimli Alman çoban köpeğini veteriner kliniğine götürdü.

Muayene edilen köpeğin memesinde tümör tespit edildi. İlerlemeyi geciktirici ilaç kullanılmasına rağmen tümör büyümeye devam edince köpek ameliyata alındı.

Ameliyatla memesindeki kitle uzaklaştırılan köpek, 3 gün gözetim altında tutuldu.

Veteriner Hekim Gökmen Koç, gazetecilere, kısırlaştırılmamış kedi ve köpeklerde tümöre sıkça rastlandığını söyledi.

Tümörün ameliyatla alındığını aktaran Koç, metastaz ihtimaline karşı kısırlaştırma işleminin de yapıldığını kaydetti.

Koç, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, patoloji sonuçlarının 1 hafta içerisinde çıkacağını ve sonuca göre tedaviye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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