Zonguldak'ta çöken istinat duvarı apartmana zarar verdi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu apartmanın duvarında hasar oluştu.

Tepeköy Mahallesi Florya Sitesi'nin istinat duvarı bilinmeyen nedenle çökerek 10 dairenin bulunduğu 5 katlı apartmana devrildi.

Binanın duvarında hasar oluştu, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çöken istinat duvarının kaldırılması için bölgede çalışma yürütülüyor.

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