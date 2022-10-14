Eğitim hayatına destek olan köyünde inşaat mühendisi olarak hizmet veriyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta köyünden geçen tünellerde inşaat mühendisi olarak çalışan Kardelen Bekmezci, kendisinin eğitim hayatına da katkı sağlayan köy projesinde yer alarak üniversite öğrencilerine destek oluyor.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yaşayan Bekmezci (24), 5 yıl önce Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Bekmezci, eğitimine devam ettiği sırada köy muhtarı Burhan Oral'ın başlattığı proje kapsamında il ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerin destekleriyle verilen burstan yararlandı.

Geçen yıl üniversiteyi bitiren Bekmezci, daha sonra Zonguldak ile Filyos arasında yapımı süren tünellerde inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Kendisine verilen desteği unutmayan Bekmezci, üniversitede eğitimini sürdüren başka öğrencilere katkı sağlamak için projede yer aldı.

Şimdilerde Göbü köyünden Kilimli ve Filyos'a eş zamanlı devam eden tünel çalışmalarına mühendis olarak katkı sağlayan Bekmezci, aynı zamanda verdiği burs imkanıyla öğrencilerin eğitim hayatına dokunarak onlara örnek oluyor.

- "Tıpkı bana yardım edildiği gibi ben de yardım etmeye çalışıyorum"

Kardelen Bekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık 3 yıl önce başladığını söyledi.

Üniversitede eğitimine devam ettiği sırada üniversite okuyan öğrencilere burs verildiğini anlatan Bekmezci, "Ben de bundan yararlanma fırsatı bulmuştum. Köyümüzde 20'ye yakın üniversite öğrencimiz var. Ben de yardımcı olmak istedim. Muhtarımızla tekrar bu projeyi devam ettirip büyütüp 'daha güzel olsun' diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bekmezci, geçen yıl mezun olduğunu aktararak, "Köyümde bir işim oldu ve bana bir fırsat tanındı. İşime köyümde devam ediyorum. Buradaki öğrencilere de tıpkı bana yardım edildiği gibi ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Kendi bölümüm açısından kız çocuklarının okumasına pek yanaşılmaz. 'Yapamaz, edemez' denilir ama en güzel örneği benim diye düşünüyorum. Birçok kişi tarafından benimsenmese bile bunu başarıp okudum. Şimdi de çalışıyorum. Bence kız çocukları, kim istiyorsa köyde, buna cesaret edemeyen varsa örnek alabilir, başarabilir. İstiyorsa herkes yapabilir." dedi.

- "Öğrencilerimizin geriden gelen çocuklara katkısı olması en büyük hayalimdi"

Köy muhtarı Burhan Oral da muhtar olmadan önce hayata geçirmek istedikleri projelerden birinin öğrencilere burs verebilmek olduğunu belirterek, "Bursu cebimizden verme şansımız yok. İl ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz ile buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla 3 yıldır üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Kardelen kızımız da o dönem okuyordu. Bursiyerlerimizden biri de Kardelen kızımızdı. Okulunu bitirdi." şeklinde konuştu.

Buradaki tünel çalışmalarında inşaat mühendisine ihtiyaç olduğunu ve Kardelen'in burada işe girdiğini dile getiren Oral, "İşe girdikten sonra 'Ben de bir öğrenci okutmak, katkıda bulunmak istiyorum.' dedi. Çok memnun, mutlu oldum çünkü hayalini kurduğum şeylerden birisi buydu. Bu çarkın dönmesi için burs alan öğrencilerimizin ileride işe girip para kazanmaya başladığı zaman geriden gelen çocuklara katkısı olması en büyük hayalimdi. Kardelen kızımız da bunun ilk örneği." ifadelerini kullandı.





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