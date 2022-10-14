Erdemir, bölgenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), Ereğli'de üniversite bünyesinde bulunan ve üniversite kampüsü olarak tahsis edilmiş alana inşa edilecek fakülte ve eğitim binalarına destek sağlayacağını bildirdi.

Erdemir'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi" Erdemir'in, toplumsal gelişime yönelik faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Eğitime verdiği desteğe bir yenisini ekleyen Erdemir'in, Zonguldak Valiliği ve Ereğli Kaymakamlığı ile protokol imzaladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan Erdemir, üretimi ve istihdamıyla ülke ekonomisi için değer yaratırken, toplumsal gelişime yönelik faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Karadeniz Ereğli'de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bulunan ve üniversite kampüsü olarak tahsis edilmiş alana inşa edilecek fakülte ve eğitim binalarına Erdemir tarafından destek sağlanmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Erdemir ile Zonguldak Valiliği ve Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı arasındaki protokol, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sinan Bozkurt'un katılımıyla imzalandı."

Açıklamada, Erdemir'in Karadeniz Ereğli'de 57 yıldır bölgenin ve sanayinin "can damarı" olmayı sürdürdüğü vurgulanarak, "Kuruluşundan günümüze bölgenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayarak, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimine yönelik katkı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

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