Zonguldak'ta AK Parti teşkilatı esnafı ziyaret etti

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ZONGULDAK(AA) - AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, cuma namazının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Teşkilat mensupları cuma namazı sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi bölgesinde esnafı ziyaret etti. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı ve beraberindekiler esnafı dinledi.

Avcı, gazetecilere, kentte yapımı devam eden 423 yataklı yeni hastanenin durumu hakkında her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Allah'ın izniyle ilk etapta yeni hastanemiz poliklinik hizmeti vermeye başlayacak." dedi.







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