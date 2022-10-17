Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında "tarih sınırlamasının" kaldırılacağı müjdesi sevindirdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Afyonkarahisar'daki basın toplantısında, maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında tarih sınırlamasının ortadan kaldırılacağına yönelik açıklamasına sevindiklerini söyledi.

Yiğit, AA muhabirine, Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası bölgeye gelen bakanlara maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamında uygulanan tarih sınırlamasının kaldırılmasını bizzat aktardığını anlattı.

Bakan Bilgin'in bugün Afyonkarahisar'daki basın toplantısında bu sınırlamanın kaldırılacağını söylediğini aktaran Yiğit, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kanunla 2003-2014 yıllarında maden şehidi ailelerinin kamuda istihdam edilemediğine dikkati çeken Yiğit, şunları söyledi:

"Çalışma Bakanımız bugün gerekli açıklamaları yaptı. Bizler de son derece mutlu olduk. 2003 ile 2014 yılları arasında maden ocaklarında şehit olanların çocukları kamuda istihdam edilemiyordu. Artık bu sınırlama da kaldırılıyor ve torba yasayla yürürlüğe gireceği açıklandı. Böylece her maden şehidinin ailesinden bir kişi, kamuda istihdam edilebilecektir. Şehit ailelerini mağdur etmeyen, yaşanan üzücü maden patlaması sonucu bölgeye gelerek desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil'e teşekkür ediyorum."

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