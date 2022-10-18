Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlenecek

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacak.



Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için hazırlıklar yapıldığını, aynı gün ilçe genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Basri Erdem'in yağlı boya sergi açılışı, baskı teknikleri ve canlı performans gösterisi yapılacağını aktaran Posbıyık, şu bilgileri paylaştı:



"Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda Murat Muratoğlu'nun katılacağı söyleşi ve imza gününün yanı sıra Devrim Bulvarı'ndaki Çocuk Evi'nde atölye çalışması yapılacak. Fener Alayı güzergahı her zamanki gibi bayraklarla donatılacak. Sevgili halkımızı da o gün evlerini, pencerelerini, balkonlarını süslemeye davet ediyorum. Yürüyüşe katılan halkımıza Türk bayrağı dağıtılacak, meşaleler yakılacak. Marşlar eşliğinde coşkuyla Atatürk Anıtı'na gelerek saygı duruşunda bulunacağız ve İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyacağız. Ardından düzenlediğimiz Cumhuriyet konserinde ünlü sanatçı Edip Akbayram bizlerle olacak. Şimdiden tüm halkımızı cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum."

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