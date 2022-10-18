Zonguldak'taki madenciler, hayatını kaybeden meslektaşları için dua etti

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi için Zonguldak'ta Kuran-ı Kerim okundu.

TTK Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli işletmelerinde çalışan madenciler vardiya öncesinde, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitirenler işçiler için Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua etti.

İşçiler daha sonra maden ocağına inerek görevlerine başladı.

Programa, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ile gece vardiyasından çıkan maden işçileri de katıldı.​​​​​​​​​​​​​​











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