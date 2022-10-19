Amasra'daki maden ocağı patlaması nedeniyle GMİS'e taziye ziyaretleri sürüyor

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ZONGULDAK (AA) - TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri ve Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Genel Başkanı Nazmi Irgat, Genel Maden İşçileri Sendikasına (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

Bartın'da 14 Ekim'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleşen ziyarette Irgat, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve eski GMİS Mali Sekreteri Muharrem Sarıçam'a baş sağlığı dileklerini iletti.



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