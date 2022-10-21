Zonguldak'ta köylülerce toplanan kestaneler kilogramı 25 liradan satılıyor

ZONGULDAK (AA) - Ereğli ilçesinde dış kabuğu dikenli olduğu için orman köylüleri tarafından zahmetle toplanan kestaneler, tezgahlarda kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

Ereğli'de kestane satışı yapan Safiye Orhan, AA muhabirine, Hamzafakılı, Çolaklar, Kızılca, Kestaneci ve Kocalı köylerinden gelen kestanenin bu sene Alaplı ilçesinde de çok fazla olduğunu anlattı.

Kestanenin kilogramını 25 liradan sattıklarını dile getiren Orhan, İstanbul, Adapazarı ve Düzce gibi illere toptan satış da yaptıklarını söyledi.

Orhan, tezgahlara ilk geldiğinde kestanenin fiyatının biraz yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Emeğine göre fiyatları normal diyebiliriz. Bugün Antep fıstığı ve cevizin fiyatı ne kadar? Esnaf için biraz zor süreçteyiz ama böyle sezonlarda köylümüz de esnafımız da biraz sebepleniyor. Biliyorsunuz bu kestaneler aramakla, dağ bölgelerine gitmekle toplanabiliyor. Tabii ki buralara da yürüyerek gidilmiyor, sonuçta bir araç ihtiyacı oluyor. Bunun da bir külfeti olduğu için fiyatlara yansıyabiliyor."

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