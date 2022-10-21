DTO Batı Karadeniz Bölge Şubesi yeni yönetimi çalışmalarına başladı

ZONGULDAK (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) Batı Karadeniz Şube Başkanı Oğuz Ünlüer, yeni seçilen yönetimin çalışmalarına başladığını bildirdi.
Ünlüer, düzenlediği basın toplantısında, odanın 5 ayrı bölgede üyelerle istişare toplantıları yaparak kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı hazırlayacaklarını belirterek, "Sektörün, bölgenin ve üyelerin her açıdan gelişmesi için imkanları sonuna kadar kullanacağız." dedi.
Bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel konularda diğer kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olacaklarını anlatan Ünlüer, "Üyelerimizin dertlerinin sesi olmaya, sektörümüzün nefesi olmaya, sorunların çözümünde nefer olmaya söz veriyoruz. İşte o gün bu gündür. Şimdi ses, nefes, nefer olma çalışma zamanı." ifadelerini kullandı.
Yönetim Kurulunun görev dağılımı yaptığını da aktaran Ünlüer, Meclis Başkanlığına Kamil Ustamehmetoğlu Yönetim Kurulu üyeliklerine de Hasan Tahsin Karaer, Cemil Burak Gürdal, Kaan Boy, Mustafa Kemal Bektaş ve Muhammet Mustafa Çakır'ın getirildiğini ifade etti.