Ereğli'de "Kentsel Arama Kurtarma" ekibi kuruldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Kentsel Arama Kurtarma" ekibi oluşturuldu.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere, bünyelerinde su altı ve su üstü arama ve kurtarma ekibinin ardından Kentsel Arama Kurtarma ekibi de kurduklarını söyledi.

Ateş, 15 kişilik personele İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından eğitim verildiğini belirterek, "Ereğli ikinci derece deprem bölgesi alanıdır. Birinci deprem bölgesine en yakın mesafede olan bir ilçe olarak her an olağanüstü durumlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmemiz için ekipman ve eğitim konusunda her daim hazır vaziyette bulunmamızın sorumluluğunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.