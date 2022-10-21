Zonguldak'ta madenciler Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden işçiler için dua etti

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ZONGULDAK (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesindeki patlamada yaşamını yitiren 41 madenci, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Zonguldak'taki Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında dualarla anıldı.

Zonguldak'taki Kozlu Müessesesinde düzenlenen programda, Kuran-Kerim okundu, işçiler için dualar edildi. Madenciler, daha sonra ocağa inerek mesailerine devam etti.

Programda, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ve kurum yöneticileri de yer aldı.​​​​​​​

Madenciler için Cumhuriyet Meydanı'nda da anma töreni gerçekleştirildi. Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, törene madenci baretleriyle katıldı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yaşamını yitiren maden işçilerini saygı ve minnetle andığını belirterek, "Madencilik sektöründe en zor, en riskli, en meşakkatli olan, maalesef kömür madenciliğidir. Amasra'da yaşanan olayla hepimiz büyük acıya boğulduk." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can da hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Törende Kuran-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı dua etti. Gençlik Merkezi üyeleri, daha sonra baretlerini karanfillerle birlikte yere bıraktı.

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