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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı'da farkındalık etkinliği düzenlendi

AA

Alaplı'da farkındalık etkinliği düzenlendi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otizm, kadına şiddet ve toplum ruh sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçe merkezine stant kurularak dağıtılan broşürler aracılığıyla vatandaşlar, otizm, ruh sağlığı ve kadına şiddet konusunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara, otizm hastalığında erken tanının erken müdahale için önemli olduğu ifade edilerek, belirtileri olan çocukların en yakın çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına götürülmesini istendi.

Ereğli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin hizmete başladığı belirtilerek, sorunu olanların başvurması, merkeze gidemeyecek durumda olanların da evlerinde ziyaret edilerek durumları hakkında gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Kadına yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme çalışmasının da yapıldığı etkinlikte, kadına şiddetin insanlık suçu olduğu anlatıldı.

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