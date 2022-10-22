Türk Metal Sendikasında üye sayısı 250 bine yaklaştı

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ZONGULDAK (AA) - Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, sendika üye sayısının 250 bine yaklaştığını bildirdi.

Erdal, Gülüç beldesindeki bir otelde düzenlenen sendikanın Ereğli Şubesinin 12. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, kendileri için genel kurulların geçmiş dönemin muhasebesinin yapıldığı, yeni dönemde daha başarılı olmak için neler yapılabileceğinin konuşulduğu, birliğin beraberliğin pekiştiği toplantılar olduğunu söyledi.



Erdal, sendikanın sağladığı gelişmeye değinerek, "Genel Başkanımız göreve geldiği zaman üye sayımız 80 bin civarındaydı, onun liderliğinde şimdi 250 bine yaklaştı. Üye sayımız yüzde 300'den fazla arttı. Onun için bu öyle sıradan bir başarı değildir. Bunun adı zaferdir." diye konuştu.

Toplu iş sözleşmelerinde en büyük kazanımlardan birinin tamamlayıcı sağlık hizmeti olduğunu aktaran Erdal, "Kimsenin aklında bile yokken Genel Başkanımızın vizyonu sayesinde sözleşmeye giren tamamlayıcı sağlık hizmeti hepimizin hayatını kolaylaştırdı, büyük kazanımlar sağladı." dedi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda göreve devam edecek Şube Başkanı Yakup Yılmaz da Erdemir'de devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçi tarafından hazırlanan taslağın sonuna kadar arkasında duracaklarını kaydetti.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise Türk Metal Sendikası'nın güçlü bir sendika olduğunu belirtti.



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