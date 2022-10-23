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Zonguldak Spor'da hedef Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek

AA

Zonguldak Spor'da hedef Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Geçen yıl kurulan ve mücadele ettiği ilk sezonunda 1. Lig hedefini play-off'ta kaçıran MFA Zonguldak Spor Kulübü, yeni sezonda bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi ekiplerinden MFA Zonguldak Spor Kulübü, ilk kez geçen sezon yer aldığı ligde play-off'larda mücadele etme hakkı kazandı. Üst lig hayalini "kıl payı" kaçıran takım, yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 3 ay önce başladı.

Sıkı kamp döneminin ardından sezonun ilk karşılaşmasında sahaya madenci bareti ile "Yüreğimiz Bartın'da yandı" yazısıyla çıkan "filenin elmasları", Düzce Voleybol'a set vermeden maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Sezona iyi başlangıç yapan takımın hedefi ligi zirvede tamamlayıp Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek.


- Başantrenör Yavuzarslan: "İyi bir noktaya geldik"


Kulübün başantrenörü Yusuf Yavuzarslan, AA muhabirine, kulüp olarak geçen sezon ilk defa ligde yer aldıklarını, hedeflerinin büyük kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen sezon play-off, istedikleri gibi sonuçlanmasa da ilk sene için önemli başarı elde ettiklerini anlatan Yavuzarslan, "Bu sezon için 1 Ağustos'ta çalışmalara başladık, transfer sürecini erken tamamladık. Yaklaşık 2,5 aydır oyuncu kadromuzla yeni sezona hazırlandık. İyi bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Bu sezonki ilk hedefimiz play-off grubunda yer almak ama nihai hedefimiz tabii ki bu sezon kesinlikle 1. Lig'e çıkmak. O amaçla transferleri yaptık ve sezonu en erken açan takımlardan biri olduk. Hedefimiz, kesinlikle bu sezon birinci lige çıkabilmek." diye konuştu.


- Genel Menajer Yazıcı: "Bu sene 1. Lig'i mutlaka yakalamak istiyoruz"


Kulübün genel menajeri Orhan Yazıcı da geçen sezonun üzerine koyarak kendilerine verilen destekler doğrultusunda çok kaliteli, iyi takım oluşturduklarını belirterek, "Bu sene olmazsa olmazlarımızdan 1. Lig'i yakalamak. Eğer 1. Lig'i yakalarsak geçen sene kentte yarattığımız bu heyecanı emin olun Sultanlar Ligi'ne kadar taşıyacağız." dedi.

Yazıcı, daha önce 1. Lig seviyesini yakalamış sporcularının olduğunu aktararak, "Takımlarını 1. Lig'e çıkarmış sporcularımız var. Hocamız da 1. Lig tecrübesi olan biri. Geçen yıl yakaladığımız çıtayı bir tık daha üstüne taşıyıp bu sene 1. Lig'i mutlaka yakalamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Büşra Sarısoy ise takım olarak hedef doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, "Lige hazırlanma sürecimiz uzun ve yorucu olsa da bunun için özverili şekilde çalışmalara devam ettik. Hedefimize ulaşıp kupayı şehrimize getirmeyi çok istiyoruz. Başarıya aç takımız, bunun karşılığını vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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