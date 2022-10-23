Batı Karadeniz'de bolca avlanan torik, tezgahlarda yerini aldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde palamudun ardından bol miktarda avlanan torik, tanesi 300 ila 350 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Batı Karadeniz'de ağlarını denize bırakan balıkçılar, limana bol miktarda torik ile döndü. Tezgahlarda yerini alan ve 300 ila 350 lira arasında değişen fiyatlarla satılan torik, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Balıkçı Aydın Erdoğan, AA muhabirine, ilçe sahilinde torik bolluğu yaşandığını belirterek, "Elimizde 40'a yakın torik balığı vardı. Bol talep olduğundan elimizde iki adet kaldı. Bu bolluğun devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, bu yıl palamutta da bolluk yaşandığına işaret ederek, "Tezgahlarımızda bol miktarda mezgit, çinekop çeşitlerimiz de var. Tüm müşterilerimizi balık yemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

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