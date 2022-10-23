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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Zonguldak'ta konuştu:

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Zonguldak'ta konuştu:

ZONGULDAK (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Altılı masanın seçim öncesi peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor? Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor? Kapalı kapılar arkasında ne görüşülüyor? Bu milletten ne gizleniyor? Bunları sormak elbette ki bizim de aziz milletimizin de hakkıdır." dedi.

Erbakan, partisinin bir otelde düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Hükümetin ekonomi politikası ile altılı masaya eleştirilerde bulunan Erbakan, gelecek seçimde partisinin yeniden iktidar olacağını, bütün kaynakları asıl sahibi olan millete vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine de değinen Erbakan, "Kaçar gibi koşa koşa Amerika'ya gitti. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. 'Ne yaptınız bu 8 saatte?' deyince, 'Hamburger yedik.' diyor. 'Hamburger yemek 8 saat sürer mi?' deyince, diyor ki '4 saat gidiş, 4 saat geliş yol vardı, onun için 8 saat oldu.' Tamam, buna da tamam. Hamburger yemeyi neden gazetecilerden saklıyorsun? Hamburger yemeye gidiyorsa bir insan 4 saatte gitse, 8 saatte gitse gazetecilerle beraber, korumalarla beraber gidersin. Bunda gizlenecek ne var?" diye konuştu.

- "Ziyaretlerimizi doğrudan doğruya milletimize yapıyoruz"

Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz koşa koşa Londra'daki Chatham House'a gittiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşlarından, bir düşünce kuruluşu. Bu Chatham House kendisine ödül verdi. Orada konuşma yaptı, fotoğraflar çektirdi. Arkasından Türkiye'de, İstanbul kar esareti altındayken İngiltere Büyükelçisi ile gizli balık yemeğinde olduğu ortaya çıktı. Şubat ayında Amerikan Büyükelçisi hemen belediye başkanı olduktan sonra koşa koşa Sayın İmamoğlu'na ziyarete geldi. Nedir bu gizli saklı görüşmelerin gündemi? Bu aziz milletten neyi saklıyorsunuz?"

Altılı masanın diğer ortaklarından İYİ Parti heyetinin tam da seçimlerin arifesinde ABD'ye gittiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşüyor. 'Biz dış politikayı konuştuk, Irak, Suriye meselesini konuştuk.' Şimdi sırası mı tam seçimlere giderken? İktidar olursunuz o zaman zaten Amerika ile Amerikan Dışişleri ile masaya oturup konuşursunuz, o ayrı bir şey. İktidar olmadan, daha muhalefetteyken tam da seçimlerin arifesinde koşup gidiyorsun. Bundan daha da fecaati, bundan 8 ay önce Council on Foreign Relations (CFR) olarak bildiğimiz Amerikan derin devleti yani dünya siyonizminin en önde gelen kuruluşu, bu kuruluşun Orta Doğu ve Türkiye Politikaları Şefi Steven Cook açıklama yaptı: 'İYİ Parti yetkilileri bizden randevu talep ettiler.' dedi. Steven Cook'un açıklamasıyla bu da ifşa olmuş oldu."

Bu noktada akıllarına çok sorular geldiğini belirten Erbakan, "Altılı masanın seçim öncesi peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor? Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor? Kapalı kapılar arkasında ne görüşülüyor? Bu milletten ne gizleniyor? Bunları sormak elbette ki bizim de aziz milletimizin de hakkıdır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ziyaretlerimizi doğrudan doğruya milletimize yapıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı'nın tek listeyle aday olduğu kongrede, Erbakan'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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