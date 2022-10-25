Zonguldak'ta Hamsi Festivali hazırlıkları başladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilecek Hamsi Festivali hazırlıkları başladı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, festival kapsamında belediye tarafından ekmek, su, helva, ızgara, mangal, mangal kömürü, odun ve soğan dağıtımının yapılacağını söyledi.

Festivalin tarihinin hamsinin durumuna göre belirleneceğini aktaran Posbıyık, "Şu anda hamsi yok, hamsi gözükmüyor. Kasım ayının hangi gününde yapacağımızı kasım ayında belirliyorduk, en fazla balığın olduğu zamanı bize Su Ürünleri Kooperatifi bildiriyordu. Şu an için net bir şey söyleyemiyoruz. Bu sene hamsinin çıkması aralık ayına uzayabilir diyorlar. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz." diye konuştu.

Posbıyık, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en kalabalık horon halkasını oluşturmak için başvuru yaptıklarını ve gelecek cevaba göre hazırlıklara başlayacaklarını kaydetti.



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