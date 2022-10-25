Zonguldak'ta lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir lokantada müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ahatlı köyü mevkisinde Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir lokantada, Uğur K. ve arkadaşı A.S. ile yan masada oturan S.K. ve arkadaşı E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. lokantaya ait bıçakla Uğur K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.





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