GÜNCELLEME - Zonguldak'ta lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Çaycuma'da lokantada müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ahatlı köyü mevkisinde Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir lokantada, Uğur K. ve arkadaşı A.S. ile yan masada oturan S.K. ve arkadaşı E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. lokantaya ait bıçakla Uğur K.'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur K, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan 2 zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen S.K. ile E.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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