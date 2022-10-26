Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi 1. etap maçları Zonguldak'ta başladı

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Zonguldak'ın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi 1.etap müsabakaları 9 kulüpten 150 sporcunun katılımıyla başladı.

Zonguldak Site Spor Salonu'nda 30 Ekim'e kadar sürecek müsabakalarda, Zonguldak'ın yanı sıra Gaziantep, Kırıkkale, Antalya, Adana, İzmir, Muğla ve Osmaniye'den takımlar yer alıyor.

Ligin ilk maçında Gaziantep Polisgücü, Osmaniye'ye karşı 16-0 kazandı.

Günün ikinci maçında ise Zonguldak ile Muğla karşı karşıya geldi. Sporcular ve hakemler sahaya madenci baretiyle çıkarak Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçiyi andı.

Türkiye Hokey Federasyonu Lig ve Organizasyon Sorumlusu Ahmet Yılmaz, gazetecilere, birinci etap için Zonguldak'ta bulunduklarını belirterek, müsabakalar sonucunda milli takıma sporcuların kazandırılacağını söyledi.





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