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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı Haluk Levent'ten Ereğli'ye 2 bin yardım kolisi

AA

Sanatçı Haluk Levent'ten Ereğli'ye 2 bin yardım kolisi

ZONGULDAK (AA) - Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği aracılığıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 2 bin yardım kolisi gönderdi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Uzunkum Caddesi'ndeki bir restoran önünde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nde sahne alan sanatçı Haluk Levent'in konser sırasında verdiği 2 tır dolusu yardım sözünü yerine getirdiğini söyledi.

Ahbap Derneği vasıtasıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen yaklaşık 1 milyon liralık 2 bin yardım kolisini teslim aldıklarını aktaran Posbıyık, "Zengin gıda ürünü kolisi yapmışlar. Bu destekleri nedeniyle halkımız da mutlu olmuştur. Yardımları kasım ayı içerisinde dağıtmaya başlayacağız." dedi.

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