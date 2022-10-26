Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan TTB Başkanına ödül verilmesine ilişkin açıklama

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Festivali'nde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ödül verilmesine ilişkin, "Ben Şebnem'e, Fatma'ya, Ayşe'ye ödül vermedim. Ben sağlıkçıları temsil eden, pandemi süresince geç saatlere kadar çalışan, halkın sağlığı için iyi noktaya gelmesi için mücadele veren sağlıkçıların, hasta bakıcısının, hemşiresinin, doktorunun, profesörünün en üstü olan TTB'ye verdim." dedi.

Ahbap Derneğinin Ereğli Belediyesine gönderdiği yardım paketlerinin teslimi etkinliğine katılan Posbıyık, gazetecilerin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fincancı'ya 21-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenen festivalde "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü" verilmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerini kınadığını belirten Posbıyık, "Ben Şebnem'e, Fatma'ya, Ayşe'ye ödül vermedim. Ben sağlıkçıları temsil eden, pandemi süresince geç saatlere kadar çalışan halkın sağlığı için iyi noktaya gelmesi için mücadele veren sağlıkçıların, hasta bakıcısının, hemşiresinin, doktorunun, profesörünün en üstü olan TTB'ye verdim." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Financı'nın gözaltına alındığını belirtmesi üzerine Posbıyık, "İyi olmuş, oh olmuş. Gözaltına alınmış, hapse girsin." dedi.





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