Zonguldak'ta mantardan zehirlenen anne öldü, kızı tedavi altında

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen anne yaşamını yitirdi, kızı yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hacıhasan köyündeki ormanlık alanda topladıkları mantarı evlerinde yiyen Şerife Yaman ile kızı Hülya Yaman, bir süre sonra rahatsızlandı.

Anne ve kızı, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan anne İstanbul'a, kızı ise Sakarya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Şerife Yaman, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kızının ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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