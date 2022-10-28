Zonguldak'ta damper kapağına sıkışan kişi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde damper kapağına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Korubaşı Mahallesi Toplu Konutlar mevkisinde Adil Y, iş makinesiyle malzeme boşaltılırken arkasında durduğu kamyonun damper kapağının kapanması sonucu sıkıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Adil Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fenalaşan iş makinesi operatörü A.H.S. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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