Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkan Vekili İbrahim Cansız, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





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