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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli Belediyespor'da teknik direktör İsmail Aksu ile yollar ayrıldı

AA

Ereğli Belediyespor'da teknik direktör İsmail Aksu ile yollar ayrıldı

ZONGULDAK (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 5. grupta mücadele eden Ereğli Belediyespor, teknik direktör İsmail Aksu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü Karabük deplasmanında oynanan ve 3-0 mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Aksu'nun karşılıklı anlaşılarak görevi bıraktığı belirtildi.

Maç sonrası rakip takım taraftarlarının, kulüp yöneticilerine ve taraftarlarına yönelik taşlı saldırıda bulunduğuna da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yöneticilerimizin yanı sıra dönüş yolunda 2 taraftar otobüsümüze pusu kurulmak suretiyle taşlı saldırı gerçekleşmiş, bu saldırıda bazı taraftarlarımız yaralanmış ve her iki taraftar otobüsünün camları kırılmıştır. Tek amacı, takımımızı hedeflenen doğrultuda başarıya ulaştırmak olan yönetim kurulu üyelerimize ve eflatun beyaz renklere gönül veren taraftarlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

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